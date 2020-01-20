Кику: В каждом населенном пункте восстановим должность участкового полицейского

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Глава правительства с сожалением отметил, что с 2009 года институт участкового полицейского в нашей стране был, фактически, сведен к нулю, что в конечном итоге стало одной из причин роста преступности в Молдове.

Заявления были сделаны после еженедельного заседания в формате президент – премьер – спикер. Игорь Додон, Ион Кику и Зинаида Гречаный обсудили, в том числе, криминальную ситуацию в стране в свете последних громких преступлений.

– У нас больше нет участкового полицейского, который разговаривал бы с гражданами, с молодыми людьми, родители которых уехали и которые воспитываются бабушками и дедушками. У школы больше нет той воспитательной роли, которая была когда-то, и эти юноши и девушки остались без поддержки и внимания общества. Эту роль исполнял участковый полицейский, но реформа полиции от 2011-2012 годов ликвидировала этот институт. Теперь больше никто не общается с гражданами, граждане не знают, куда звонить, куда есть проблемы, – сказал Кику.

Премьер заверил, что в каждом населенном пункте будет восстановлена должность участкового полицейского, который должен будет знать историю каждого жителя села. Кику также отметил, что заработная плата участковых будет повышена для привлечения интереса к этой работе.