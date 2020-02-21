Кику: Укрепление правосудия входит в число приоритетов правительства

0

Премьер-министр Ион Кику провёл сегодня встречу с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Стороны обменялись мнениями о процессе реформы правосудия и действиях, которые будут предприняты в следующий период.

Кику поблагодарил собеседника за активную помощь и экспертизу, предложенную исполнительной власти Республики Молдова, пишет moldpres.md. Укрепление сектора правосудия входит в число приоритетов правительства, и на этом вопросе сосредоточен весь специализированный потенциал, отметил он.

Джанни Букиккио рассказал о важности прогресса в реформировании правосудия для социально-экономического развития Республики Молдова и заверил премьер-министра в поддержке. В свою очередь, глава правительства выразил уверенность, что благодаря помощи Венецианской комиссии, власти Молдовы смогут обеспечить в сжатые сроки повышение качества правосудия и доверие к нему.