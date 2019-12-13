Кику: Украина заверила, что обеспечит Молдову газом и электричеством после 1 января

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Премьер-министр Ион Кику организовал этим утром оперативное заседание кабинета министров для подведения итогов визита в Киев. Одной из основных поднятых проблем было обеспечение Молдовы газом.

Мы согласовали все аспекты, связанные с обеспечением газом Республики Молдова по альтернативным путям. После вчерашнего обсуждения мы сохраняем оптимизм в отношении того, что Россия и Украина достигнут соглашения о транзите газа, и мы будем получать газ по традиционному пути, – сказал премьер.

Кику напомнил и о запасных сценариях, в том числе о подаче газа в реверсном режиме. Он также отметил полную поддержку со стороны Украины в этом вопросе, пишет moldpres.md.

Украина заверила нас, что предложит природный газ и электричество после 1 января в случае, если какой-либо из этих сценариев не сработает, в чрезвычайном режиме. Я уверен, однако, что мы не дойдем до этого сценария, но я хочу с удовлетворением сказать, что Украина готова предоставить эту помощь, – добавил глава кабинета министров.