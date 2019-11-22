Кику участвует в инвестиционном форуме ЕБРР, посвященном государствам Восточного партнерства

0

Премьер-министр Ион Кику участвует в инвестиционном саммите ЕБРР, посвященном государствам Восточного партнерства, впервые организованном в Лондоне Европейским Банком Реконструкции и развития по случаю 10-летия инициативы ВП.

По данным управления правительства по связям с прессой и протоколу, мероприятие объединяет глав государств и правительств Азербайджана, Армении, Грузии, Украины, Беларуси и Молдовы, представителей высокого уровня ЕС и ЕИБ, а также международных инвесторов с целью выявления новых возможностей в крупных национальных проектах, а также активизировать торговое сотрудничество между государствами-членами.

В своем выступлении премьер-министр Ион Кику рассказал о видении развития национальной экономики и отметил прогресс, достигнутый правительством для стимулирования роста инвестиций в ключевые сектора и устойчивого экономического развития страны.

– Очень важно сосредоточиться не только на традиционной продукции, но и перейти к продукции с высокой добавленной стоимостью, для которой используется местное сырье для переработки, и обеспечить ее выведение на продвинутый технологический уровень. Мы также хотим развивать и наше четкое видение о высокоэффективном сельском хозяйстве. Нужно быть лучше в том, в чем ты уже хорош, – заявил Кику, пишет moldpres.md.

Например, сектор производства автомобильных электрокабелей стал историей успеха для Республики Молдова. Объем экспорта и количество созданных рабочих мест каждый год удваиваются, достигнув в 2018 году 15 тыс. сотрудников в данном секторе.

Премьер-министр оценил важную роль ЕБРР в поддержке экономического развития страны, как посредством финансовых и консалтинговых проектов, направленных на привлечение прямых иностранных инвестиций, так и путем диалога с властями Республики Молдова с целью продвижения программы реформ.

Европейский банк реконструкции и развития является одним из основных партнеров по развитию Республики Молдова, общий объем инвестиций ЕБРР в нашей стране на сегодняшний день составляет 1,29 млрд. евро посредством 128 проектов.