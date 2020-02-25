Кику – спекулянтам: Снизьте цены, а сами – спуститесь с небес на землю!

Кику – спекулянтам: Снизьте цены, а сами – спуститесь с небес на землю!

Действия экономических агентов, взвинтивших цены на маски и лекарства в связи с коронавирусом, возмутили Иона Кику. Глава правительства призвал их спуститься с небес на землю и объявил о жестких мерах в их отношении. 

В частности, Кику поведал, что на завтрашнем заседании правительства будет принято решение об ограничении торговой наценки на медицинские маски и другие средства личной защиты до 20%.

– Рекомендую торговцам этими изделиями снизить цены, а им самим – спуститься с небес на землю. Согласно информации, которая у нас есть, склады некоторых спекулянтов заполнены масками. Советуем выставить их на продажу, – отметил глава правительства. 

Кику также сообщил, что в четверг, 27 февраля, Государственная налоговая служба посетит все без исключения аптеки страны. Налоговики проверят цены, а также запасы медицинских масок и лекарств.

 

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