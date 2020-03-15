Кику: Следующая неделя будет критически важной для Молдовы

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“От того, как мы мобилизуемся на следующей неделе, зависит, будет ли эпидемия в Республике Молдова, или мы сможем проконтролировать эту ситуацию и справиться с ней”, – заявил премьер.



По его словам, все принятые сегодня чрезвычайной комиссией по здравоохранению меры крайне необходимы.

– Я призываю к ответственности каждого гражданина, все учреждения, представителей всех религиозных культов. Мы должны проявить максимальное понимание, максимальное сотрудничество. Риски – огромные. Следующая неделя будет решающей для того, чтобы остановить это бедствие. Дальше будет сложнее справиться с последствиями. Эти меры – предупредительные, но крайне необходимые, – сказал Кику.

Напомним, что сегодня было принято решение закрыть с 00.00 17 марта авиасообщение во всех без исключения направлениях. Данная мера будет действовать до 31 марта. С этого же времени ни один иностранный гражданин не сможет въехать в Молдову и через наземные КПП.

Кроме того, с понедельника, 16 марта, в стране будут работать только продовольственные магазины, аптеки и заправки. Непродовольственные магазины, кафе, бары и рестораны, а также все рынки закрываются до конца марта.