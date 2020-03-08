Кику – Санду и Немеренко: Мустом лечитесь сами. А заодно можете рассказать диаспоре, почему нужно соблюдать рекомендации врачей

Кику – Санду и Немеренко: Мустом лечитесь сами. А заодно можете рассказать диаспоре, почему нужно соблюдать рекомендации врачей

Премьер-министр Ион Кику обратился с посланием на своей странице в соцсети к бывшему министру здравоохранения Алле Немеренко и к ее партийному лидеру Майе Санду, которые накануне оскорбили представителей министерства и врачей, заявив, что им “нужно проснуться” и что они “не сделали ничего для того, чтобы защитить граждан”. 

– Мустом лечитесь сами. Вам поможет. Проявите элементарное уважение к жителям этой страны. Да, и, может, отправитесь к диаспоре и расскажете о необходимости соблюдать рекомендации итальянских и наших врачей? – подытожил он. 

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