Кику: С 1 января цена на газ для Молдовы снизится еще на 50 долларов

Кику: С 1 января цена на газ для Молдовы снизится еще на 50 долларов

Газовый вопрос стал одним из ключевых в повестке визита Иона Кику в Москву. Премьер-министр РМ обсудил его как с руководством правительства, так и с руководством “Газпрома”. В результате удалось договориться о существенном снижении цены на газ с 1 января 2020 года, сообщил Кику. 

– После того, как 1 октября цена снизилась примерно на 15 долларов, с 1 января она снизится еще на 50 долларов и составит 172-173 доллара за тысячу кубометров. Хочу поблагодарить президента Игоря Додона, который еще в августе начал переговоры о снижении цены на газ для Молдовы, – сказал Кику. 

Премьер обсудил также варианты поставок газа в Молдову после 1 января, если Россия и Украина не придут к соглашению по этому вопросу.

– Мы получили заверения в том, что газ в Молдову будет поступать, даже если придется прибегнуть к резервным вариантам, – отметил он. 

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