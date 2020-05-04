Кику: Режим ЧП завершится 15 мая, но некоторые правила останутся в силе

0

Режим чрезвычайного положения завершится 15 мая. Власти страны не намерены продлевать его. Об этом на брифинге для прессы заявил премьер-министр Ион Кику.

– Таким образом, после этого к нормальной работе вернутся и парламент, и другие учреждения, – сказал он.

Вместе с тем, Кику обратил внимание на то, что в большинстве стран продолжает сохраняться особый режим в том, что касается карантина, массовых собраний и так далее. Эти правила будут действовать и в Молдове.

– Крайне необходимо оставить в силе эти правила, не подвергаться рискам, потому что эти риски еще не прошли. Более того, специалисты говорят, что возможна вторая волна. Нужно быть бдительными. Некоторые граждане расслабились, но возможный рост числа новых случаев коронавируса вынудит нас вернуть жесткие ограничения, поэтому прошу всех соблюдать правила, – заявил премьер.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.