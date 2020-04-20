Кику: Решение властей об ослаблении ограничений по-прежнему зависит от сознательности граждан (ВИДЕО)

0

Несмотря на то, что большинство граждан и священнослужителей прислушались к рекомендациям властей по поводу проведения Пасхального богослужения, далеко не все наши соотечественники решили отметить праздник дома и устремились к родственникам в сёла. Об этом на брифинге для прессы рассказал премьер-министр.

– Усиление транспортного потока особенно наблюдалось в пятницу и сегодня, в понедельник. Это означает, что некоторые граждане проигнорировали требования властей и отправились на Пасху в сёла. Трудно сказать, какими будут последствия этих передвижений. Хочется надеяться, что новой вспышки заболеваемости удастся избежать, ведь от этого зависит решение по поводу ослабления ограничений. Напомню, что с 27 апреля мы планировали снять некоторые ограничения и ввести послабления в экономической сфере, но всё будет зависеть от динамики заболеваемости COVID-19. Более ясную картину рассчитываем получить к пятнице-субботе, – уточнил Кику.

Он также подчеркнул, что количество излечившихся от COVID-19 граждан постоянно растёт, и на данный момент составляет почти 500 случаев. Около 2 000 пациентов остаются на лечении в медучреждениях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.