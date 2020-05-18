Кику: Ремонт дорог состоится, несмотря на попытки некоторых политиков сорвать его (ВИДЕО)

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Премьер-министр Ион Кику заявил сегодня в рамках брифинга, что ремонт дорог в населённых пунктах страны состоится, несмотря на то, что этого не желают некоторые политики, которые заблокировали кредитное соглашение с Россией.

По его словам, в среду, 20 мая, состоится заседание правительства, на котором будет принят проект по распределению денежных средств для программы по ремонту дорог в населённых пунктах.

– На эти цели было выделено 1 млрд 350 млн леев. В среду мы утвердим этот проект решения правительства, после чего будет объявлен аукцион, и ремонт дорог в населённых пунктах начнётся, несмотря на нежелание некоторых политиков, которые, в том числе, заблокировали российский кредит, – заявил глава кабмина.

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