Кику разъяснил условия предоставления пособия по безработице (ВИДЕО)

Кику разъяснил условия предоставления пособия по безработице (ВИДЕО)

Жители страны, были официально трудоустроены, но потеряли место работы из-за введенных ограничений в связи с режимом ЧП, могут претендовать на пособие по безработице и получат помощь в размере 2775 леев без необходимости приобретения медицинского полиса. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику. 

В то же время, остальные граждане, которые до сих пор не имели статуса безработного, но намерены получить его, а также право на пособие на основании закона, которое правительство приняло под свою ответственность, должны располагать полисом медицинского страхования. При соблюдении этого условия они также смогут рассчитывать на выплату в размере 2775 леев в месяц до снятия ограничений.

– Все граждане, у которых до принятия этого закона не было права на получение пособия по безработице, но которые хотят оформить его сейчас, обязаны иметь медицинский полис, – сказал Кику. 

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