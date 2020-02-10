Кику рассказал в интервью «Bloomberg» о финансовом состоянии РМ и об отношениях с внешними партнерами

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В скором времени Молдова заключит новое соглашение с МВФ и получит российский кредит в 500 млн. долларов. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику в интервью для престижного издания «Bloomberg».

– Финансовое состояние Молдовы – в порядке. В этом году мы намерены использовать три инструмента для стимулирования инвестиций: финансирование со стороны международных институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк, кредитную линию от Российской Федерации и от европейских партнеров, – заявил Ион Кику во время интервью по телефону.

Глава молдавского кабмина убежден в том, что правительство успешно выполнит действующее соглашение в размере 179 млн. долларов с МВФ уже в марте и заложит основы для дискуссии относительно нового договора уже в следующем месяце. Ион Кику также уверен, что любое напряжение относительно того, куда Молдова склоняется, к Европе или к РФ, может быть преодолено.

– Это искусственный конфликт. Я бы хотел, чтобы у Молдовы были такие же отношения с Россией, как у Германии. Вполне возможны взвешенные связи со всеми важными игроками, – пояснил Ион Кику.

Глава молдавского кабмина также отметил для «Bloomberg», что в качестве премьера взял на себя обязательство реформировать судебную систему и бороться с коррупцией, хотя попытки его предшественников в этом направлении большей частью провалились. С полной версию интервью для Bloomberg могут ознакомиться подписчики агентства.