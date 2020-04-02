Кику рассказал о принятых правительством мерах в поддержку населения и предпринимателей

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Принятый накануне правительством под собственную ответственность законопроект содержит три блока: меры поддержки государством населения в условиях кризиса, меры поддержки предпринимателей, а также внесение изменений в ряд законов, что позволит реализовать эти решения, но и предоставить бизнесу бо’льшую предсказуемость в предстоящий период. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику.



Главная мера касается увеличения пособия по безработице до 2775 леев. Кику отметил, что, учитывая сложившуюся ситуацию, число лиц, которые временно останутся без работы, очевидно вырастет, поэтому правительство решило оказать им помощь.

Приняты и социальные меры: минимально гарантированный ежемесячный доход увеличен с 1107 леев до 1300 леев (на период ЧП), а размер минимально гарантированного ежемесячного пособия на каждого ребенка вырастет с 553 леев на 76% – до 975 леев. Гражданам, которые не смогут предоставить документы для получения социального пособия, оно будет выдаваться на основании декларации под собственную ответственность, отметил премьер.

Государство протягивает руку помощи и экономическим агентам. Так, предприятиям, которые приостановили работу по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, государство за счет средств госбюджета поможет сохранить рабочие места и выплатить зарплаты путем возврата 100% налогов с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования, то есть 44-45% от фонда заработной платы. Другим предприятиям, которые приостановили работу полностью или частично, но не по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будет возвращено 60% налога с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования.

Проект также предусматривает освобождение от оплаты патентов их обладателей, которые также приостановили свою деятельность, на время ЧП, и снижение ставки НДС для сектора HORECA с 20% до 15% до с 1 мая. Кроме того, срок оплаты местных налогов откладывается до 25 июля. Еще одно решение предполагает освобождение от налогообложения сумм, направленных в качестве пожертвований на борьбу с коронавирусом.

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