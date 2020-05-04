Кику рассказал о последствиях ливней. Какие меры будут предприняты? (ВИДЕО)

Кику рассказал о последствиях ливней. Какие меры будут предприняты? (ВИДЕО)

Премьер-министр Ион Кику рассказал в рамках сегодняшнего брифинга об ущербе, который был нанесён населённым пунктам Молдовы в результате разгула стихии на прошлой неделе. Глава кабмина отметил, что в некоторых произошли наводнения, тогда как в других – возгорания растительности. Больше всего пострадало село Бэнешть Теленештского района, где ливнем размыло участок дороги Сэрэтены-Бельцы.

– Завтра члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям и Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям представят информацию об ущербе, причиненном этими дождями, будет проведён анализ этих случаев. Ждём от районных комиссий по чрезвычайным ситуациям информацию, и если будет необходимость, мы предоставим финансовую помощь населённым пунктам, которые пострадали, – сказал Кику.

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