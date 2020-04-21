Кику рассказал о кредитах, предоставленных Молдове Россией и МВФ

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Правительство соберется сегодня на заседание, чтобы утвердить соглашения о предоставлении кредитов нашей стране Российской Федерацией и Международным валютным фондом. Об этом на брифинге для прессы после традиционного совещания руководства страны заявил премьер-министр Ион Кику.

Он отметил, что сразу после этого эти проекты будут переданы на утверждение парламенту. Глава правительства выразил надежду, что депутаты проголосуют за них на этой неделе вместе с принятыми правительством ранее мерами по поддержке населения и экономических агентов.

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