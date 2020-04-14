Кику рассказал, когда могут быть сняты ограничения на деятельность HORECA

0

Если до 26 апреля удастся удержать распространение коронавируса в нынешних параметрах прироста, а общее число активных случаев не превысит 3000, с 27 апреля будет возобновлена экономическая деятельность, в том числе сектора HORECA. Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр.

Ион Кику отметил, что для этого в предстоящие две недели нужно еще более строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Это касается и предстоящего праздника Пасхи.

– Ходить в церковь в этот период запрещено, в том числе для освящения пасхальных даров. Если не будем строго соблюдать эти правила, нам предстоит еще долго сидеть дома. В лучшем случае, дома, – подчеркнул он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.