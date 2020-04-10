Кику провёл телефонный разговор с премьер-министром Украины

Кику провёл телефонный разговор с премьер-министром Украины

Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику провёл сегодня телефонный разговор с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем. Об этом глава молдавского кабмина рассказал в рамках брифинга по итогам заседания Единого центра управления кризисной ситуацией, спровоцированной коронавирусом. 

Во время телефонного разговора стороны обменялись мнениями о действиях по предотвращению и борьбе с распространением коронавируса, отметил премьер.

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