Кику провёл рабочую встречу с послом России в Молдове

Кику провёл рабочую встречу с послом России в Молдове

Премьер-министр Ион Кику вчера встретился с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, а именно торгово-экономические отношения, пишет moldpres.md. Премьер-министр и посол обговорили намерения Евразийского банка развития финансировать инвестиционные инициативы в Молдове и, в частности, строительство агропромышленного логистического центра.

Ион Кику подтвердил намерение правительства активно поддерживать инвестиции в национальную экономику, в индустриализацию и модернизацию страны.

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