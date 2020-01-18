Кику провёл беседу с пришедшими на протест ветеранами

Кику провёл беседу с пришедшими на протест ветеранами

Премьер-министр Ион Кику встретился с группой ветеранов, которые организовали протест на площади Великого национального собрания. Премьер-министр пригласил лидеров протестов на беседу в здание исполнительной власти. Представители группы ветеранов представили список социал-экономических просьб.

Ион Кику сообщил ветеранам, что был восстановлен Национальный совет по проблемам ветеранов войны, который возглавил министр обороны Виктор Гайчук. Эта платформа будет анализировать проблемы ветеранов и предлагать способы их решения на правительственном уровне.

По итогам встречи было решено, что 24 января состоится заседание Национального совета с участием премьер-министра и представителей ветеранов, в ходе которого будет доработан эффективный механизм связи и сотрудничества, чтобы требования были удовлетворены, насколько это возможно.

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