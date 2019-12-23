Кику провел встречу с Михалко: о чем шла речь

0

Премьер-министр провел встречу с послом ЕС в Молдове Петером Михалко. Стороны обсудили текущую ситуацию в РМ, уделив особое внимание реформе юстиции и экономическому развитию нашей страны.



В частности, Михалко подчеркнул необходимость разработки четкой стратегии для реализации реформы юстиции. Глава дипломатической миссии также отметил важность продолжения расследования громких дел, начатых Генеральной прокуратурой.

Со своей стороны премьер отметил, что реформа юстиции остается приоритетом правительства, и что в этом направлении ведется огромная работа. Он рассказал о беседах, которые у него состоялись на эту тему в Страсбурге и в Кишиневе с председателем Венецианской комиссии.

– Мы осознаем, что в процессе внедрения комплексных реформ, которые мы начали ранее, нам нужны общение и поддержка со стороны внешних партнеров, – добавил Ион Кику, подчеркнув, что правительство благодарно ЕС за постоянно предоставляемую нашей стране помощь и остается открытым к сотрудничеству.