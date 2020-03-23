Кику: Призываю всех уважать труд врачей! Их силы на исходе! (ВИДЕО)

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Из 1 062 церквей в 375 в минувшие выходные службу провели в помещении, а не на улице, что является нарушением ранее принятого комиссией по чрезвычайным ситуациям решения. Об этом рассказал премьер-министр Ион Кику.

Еще 382 подчинились решению властей и провели службу на улице, а в 305 богослужение прошло без прихожан или в целом было отменено.

– В случае с церквями, которые проявили безответственность, – мы обсудим на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям следующие шаги. Отмечу с большим сожалением, что эти церковнослужители не проявляют уважение и понимание, в первую очередь, по отношению к нашим врачам, которые борются и исправляют ошибки всего общества. Я очень надеюсь, что никто из этих священников, которые вчера проводили эти службы, не заразятся и не придут в медучреждения за помощью наших врачей, так как наши врачи уважительно отнесутся и помогут. И будут при этом проявлять другое отношение, не то, которое проявили церковнослужители по отношению к ним, и не будут их лечить одной ложкой или какими-то другими средствами. Призываю всех уважать труд врачей. Их силы уже на исходе, – призвал премьер.

Ион Кику также напомнил, что с сегодняшнего дня в Кишиневе общественный транспорт работает по новому графику. Изменен график работы и органов власти: трудиться они начинают в 07.30, а заканчивают в 16.00.

– Медучреждения страны функционируют в соответствии с ранее установленным режимом. Продолжаем подготавливать другие учреждения на случай необходимости. Мы сейчас снабжены всем, что нужно. Нам приходится закупать лекарства и медицинские средства, мы этим занимаемся. На этом этапе всё, что необходимо пациентам, предоставляет медицинская система, в том числе лечение тех пациентов, у которых нет медицинского полиса, – подытожил он.