Кику призвал граждан подумать о врачах и отказаться от шашлыков на природе (ВИДЕО)

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Премьер-министр Ион Кику призвал граждан страны подумать о врачах, которые третью неделю работают не покладая рук, и отказаться от всех массовых мероприятий, которые принято в Молдове организовывать по воскресеньям. Об этом он заявил в рамках брифинга по итогам заседания Кризисного центра.

Кику сообщил, что на заседании была проанализирована эволюция событий, связанных с коронавирусом, за последние сутки. Также были обсуждены меры, которые должны быть предприняты завтра с учетом того, что в воскресенье многие граждане традиционно планируют мероприятия массового характера.

– Ситуация находится под контролем. К сожалению, надо отметить, что если бы был более высокий уровень ответственности, более адекватное поведение в некоторых ситуациях, вероятнее всего, нам было бы проще. Я не имею в виду нас, представителей власти. Было бы проще нашим врачам, которые круглосуточно работают. Призываю население подумать в первую очередь о врачах, которые уже 3 неделю работают без отдыха. Не думаю, что то, что мы видим сейчас на трассах, вокруг Кишинёва – шашлыки, различные праздники, мероприятия на природе – говорит о высоком уровне ответственности. Не усложняйте жизнь врачей, – призвал премьер-министр.

Глава кабмина также отметил, что службы в церквях могут проходить только на улице и только с соблюдением всех утверждённых правил. Сотрудники МВД будут следить за этими мероприятиями и наказывать нарушителей.

Кроме того, на заседании были обсуждены действия местных властей.

– Мы уделили внимание тому, что некоторые представители местной власти принимают решения, которые не соответствуют решениям, утверждённым центральной комиссией по чрезвычайным ситуациям, – сказал премьер-министр.

В этом контексте Ион Кику отметил, что введение карантина в городе Сынжерей – решение, принятое примаром города, – было необоснованным. В связи с этим Кику призвал представителей местных органов власти действовать сообща и принимать решения вместе.

Кроме того, Кику сообщил, что продолжается процесс возврата граждан Молдовы в страну. Речь идёт о чартерных рейсах из нескольких стран. Так, сегодня самолёт доставит наших сограждан из России. Завтра будет организован ещё один чартерный рейс. Кику призвал граждан Молдовы, особенно студентов, которые находятся в других государствах, сообщать о желании вернуться на Родину в МИДЕИ.

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