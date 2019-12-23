Кику: Принятые на прошлой неделе законы крайне важны для нормального функционирования государства

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Уникальное сотрудничество, которое установилось между президентом, премьером и спикером, позволило в кратчайшие сроки принять крайне важные для нормального функционирования государства в новом году законы. Речь, в частности, идет о бюджете на будущий год, о бюджетно-налоговой политике, а также об огромном пакете социальных инициатив, направленных в поддержку сотен тысяч наших сограждан.

Об этом в рамках брифинга для прессы после еженедельного оперативного заседания заявил премьер-министр Ион Кику. Глава правительства выразил надежду на то, что до конца этой недели все принятые законы будут опубликованы.

– Их действие начнется немедленно. Уже со 2 января более 600 тысяч бенефициаров смогут пойти в почтовые отделения и получить по 700 леев помощи, как мы говорили. Без принятых законов мы не смогли бы обеспечить выплату зарплат, пенсий и так далее, поэтому это очень и очень важно, – сказал он.

Кику также кратко рассказал о своих визитах в Рим и Страсбург, которые он совершил на прошлой неделе, и о встречах, которые состоялись в рамках этих поездок. Премьер отметил, что правительство “держит руку на пульсе” и лично следит за всеми актуальными вопросами: обеспечением страны газом после 1 января 2020 года, ситуацией на границах с учетом того, что тысячи граждан возвращаются в эти дни в страну на праздники, ситуацией на дорогах, соблюдением правил противопожарной безопасности и т.д.