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Премьер-министр Ион Кику принял участие в заседании расширенной Коллегии Министерства просвещения, культуры и исследований, на котором присутствовали руководители министерства, ректоры, академики и руководители подведомственных учреждений.

По данным пресс-службы Правительства РМ, министр образования Корнелиу Попович рассказал о проблемах, с которыми сталкивается сфера образования, подчеркнув нехватку кадров, проблему школьных учебников, отсутствие санитарных блоков в учебных заведениях, а также сокращение числа студентов в университетах. Были также рассмотрены вопросы эффективности инвестиций в исследования и необходимости оснащения школ современным оборудованием.

Премьер-министр поблагодарил команду Министерства просвещения, культуры и исследований, отметив, что образование является приоритетом для правительства.

– В 2020 году сумма, предназначенная для образования, увеличилась приблизительно на 1 млрд леев. Мы будем уделять внимание питанию детей в детских садах и школах. С 1 сентября будет ограничен доступ учеников к телефонам во время урока. Для этого должны быть подготовлены специальные места для хранения гаджетов. Необходимо оценить деятельность научно-исследовательских институтов и университетов и поддерживать практику двойного образования, – сказал премьер-министр.