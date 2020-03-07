Кику принял участие в заседании Национального совета по делам ветеранов

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Премьер-министр Ион Кику сегодня принял участие в заседании Национального совета по делам ветеранов. Мероприятие прошло под председательством председателя Союза ветеранов Эдуарда Майки. В нём также приняли участие представители 11 ветеранских организаций и более 150 человек из всех районов страны.

В ходе встречи рассматривались проблемы, с которыми сталкиваются ветераны, в том числе доступ к медицинским услугам, санаторному лечению, проблема медицинского страхования нетрудоустроенных ветеранов и т. д. Обсуждалась эффективность деятельности Совета по делам ветеранов при премьер-министре и возможность создания структуры внутри правительства, занимающейся только проблемами ветеранов. Выступавшие осудили поведение участников акции 2 марта, отметив, что такое действие и такое поведение их не характеризуют.

Премьер-министр рассказал о мерах, принятых исполнительной властью для поддержки ветеранов. Принят законопроект о бесплатном медицинском страховании нетрудоустроенных ветеранов. Размер пособий для вдов ветеранов удвоился, а ассигнования на медицинские услуги увеличились, передаёт moldpres.md.

– Мы решаем проблемы, насколько это возможно. Поступления в бюджет в январе-феврале 2020 года на 1,2 млрд выше, чем за тот же период 2019 года. В частности, доходы Таможенной службы увеличились на 25% по сравнению с 2019 годом. Эти деньги позволят нам решить ряд социальных проблем, в том числе ветеранов. На увеличение пособий мы выделили дополнительно 174 млн леев. На первом этапе выплаты вырастут со 100 до 300 леев. К концу года мы достигнем 500 леев, – сказал Ион Кику.