Кику принял участие в открытом заседании коллегии Минфина

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Премьер-министр Ион Кику сегодня участвовал в первом в 2020 году открытом заседании коллегии Министерства финансов в расширенном составе. На нем присутствовали вице-премьер Сергей Пушкуца, министры Анатолий Усатый и Ион Пержу, государственные секретари и руководители Государственной налоговой службы, Таможенной службы, ПУ «Центр информационных технологий в финансах», Финансовой инспекции, Агентства государственных закупок, ПУ «Государственная палата по надзору за маркировкой».

Заместитель премьер-министра Сергей Пушкуца представил отчет о деятельности Минфина за 2019 год, назвал ряд цифр, отражающих интенсивность и сложность процессов, которыми руководит команда ведомства. Так, команда Минфина взаимодействует с 8027 государственными учреждениями и 2320 внебюджетными организациями, обрабатывает выплаты зарплат примерно 175 тысячам работников бюджетного сектора, а в течение 2019 года обработала 6,3 млн платежных поручений, передаёт moldpres.md.

– В 2019 году налогово-бюджетная политика была направлена на создание эффективной основы для накопления доходов и распределения необходимых ресурсов для национальных программ и расходов в области здравоохранения, образования и социальной сферы, а также государственных инвестиций, предназначенных для стимулирования экономического роста. В результате предпринятых усилий предварительные итоги 2019 финансового года показывают, что общие доходы национального публичного бюджета составили 62,9 млрд леев, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 8,5% (4,9 млрд леев), – сказал Пушкуца.

Говоря о 2020 году, вице-премьер отметил, что в основе Плана действий Минфина стоит 21 цель, для достижения которой определены действия, и их выполнение будет отслеживаться на основе заранее определенных показателей результатов. В числе стратегических целей на 2020 год чиновник назвал расширение Программы компенсации кредитов на недвижимость, доступ к которым осуществляется вне Государственной программы «Первый дом»; продолжение сотрудничества на уровне продвижения реформ в области национальной политики с МВФ и другими партнерами по развитию; полная и своевременная выплата заработной платы работникам бюджетного сектора; принятие до 31 июля 2020 года налоговой и таможенной политики на 2021 год; разработка системы Электронного реестра работников; модернизация системы государственных закупок.

– Я рад присутствовать на заседании коллегии. Я хотел попасть итоговое заседание по 2019 году. В этот год мы прошли через две избирательные кампании и политические кризисы. Отчет показывает, что, несмотря на обстоятельства, доходы увеличились на 15 млрд леев. 2019 год показал, что у национальной экономики есть хороший потенциал для генерирования ресурсов для финансирования потребностей страны и народа, – сказал Кику после того, как выслушал доклады участников заседания.

В рамках заседания Сергей Пуцкуца сообщил, что в январе 2020 года собрано на 565 млн леев (15%) больше, чем в том же месяце с 2019 года, а на счетах всех государственных учреждений на 30 января 2020 года были в доступе 4.622 млн леев. Ион Кику в свою очередь уточнил, что 31 декабря 2019 года доля государственного долга в ВВП сократилась на 1,9% по сравнению с 31 декабря 2018 года.

Глава исполнительной власти потребовал, чтобы к 1 июня 2020 года все государственные закупки осуществлялись только у компаний, которые применяли э-фактуру. В контексте создания условий для привлечения людей, уехавших за рубеж, Ион Кику отметил важность расширения программы «Первый дом» и механизмов субсидирования рабочих мест, указав, что Молдова должна перестать быть донором качественной и эффективной рабочей силы.

Премьер-министр отметил снижение эффективности управления государственными предприятиями и государственными компаниями и призвал команду Минфина определить повышение менеджерской эффективности.