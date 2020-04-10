Кику принял участие в онлайн-заседании с главами правительств стран ЕАЭС

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Премьер-министр Ион Кику принял сегодня участие в онлайн-заседании с главами правительств стран-участниц Евразийского экономического союза, в котором Молдова имеет статус наблюдателя.

Премьеры рассказали об эволюции эпидемиологической ситуации в каждой стране и обменялись мнениями об эффективности принятых мер в борьбе с коронавирусом. Ион Кику поведал своим коллегам, что за последние 5 дней число подтвержденных случаев инфекции в РМ стабилизировалось, и рассказал о предпринимаемых в этом направлении действиях.

Стороны также обменялись мнениями о мерах по восстановлению экономики после преодоления пандемии.