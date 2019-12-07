Кику пригласил на экскурсию в правительство волонтёров из села Вэсиены (ФОТО)

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Житель села Вэсиены Яловенского района обратился через социальную сеть к премьер-министру Иону Кику с просьбой организовать экскурсию в правительство.

Молодой человек, увлечённый волонтёрской деятельностью, является лидером инициативной группы. Он сумел создать группу единомышленников, занимающихся социально полезной деятельностью, такой как уход за пожилыми людьми, благоустройство населённого пункта и даже разработка проектов, направленных на привлечение средств для теплоизоляции или ремонт крыш общественных зданий.

Премьер-министр дал ход поступившей просьбе и пригласил молодых добровольцев в правительство, пишет moldpres.md. Для группы из 17 детей провели экскурсию: посетители увидели зал заседаний кабинета министров, музей правительства и некоторые рабочие залы.

По завершении экскурсии волонтёров принял сам премьер. В ходе дискуссии участники встречи обменялись мнениями о том, каким должно быть будущее Республики Молдова и как каждый может внести свой вклад в то, чтобы быстрее приблизить это будущее.

Ион Кику также сообщил молодым людям о намерении правительства создать национальный волонтёрский центр в качестве общественного учреждения, задачей которого будет увеличить продуктивность работы и расширить волонтёрскую деятельность.