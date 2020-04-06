Кику: При соблюдении всех мер и ограничений мы обязательно пройдем через эту эпидемию!

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В отличие от других стран в регионе в Молдове число подтвержденных случаев коронавируса удваивается раз в 4 дня, тогда как во многих государствах это происходит раз в два дня. Об этом сообщил представитель ВОЗ в нашей стране, отметив, что темп роста инфицированных в РМ – плавный. На брифинге для прессы премьер-министр Ион Кику подчеркнул, что целью властей было именно не допустить резкого заражения, и все введенные ранее в нашей стране ограничения были направлены именно на это.

– Мы видим, что эти меры необходимы. У нас есть и подтверждение, что есть результат. Мы должны продолжать в этом направлении, и мы обязательно пройдем через эту эпидемию. Нужно только быть солидарными и осознавать всю опасность, – сказал он.

Напомним, сегодня комиссия по ЧС решила, что с завтрашнего дня и до 17 апреля включительно бюджетники страны не будут работать. Этот срок может быть продлен, в зависимости от дальнейшей эпидемиологической ситуации.

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