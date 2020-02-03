Кику представит парламенту отчет о первых 100 днях работы правительства

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Премьер-министр Ион Кику представит в парламенте отчет о деятельности возглавляемого им правительства за первые 100 дней. Об этом глава кабинета министров заявил после еженедельного заседания с президентом и спикером.

– По инициативе правительства, как я уже говорил и ранее, по истечении 100 дней мандата нового кабинета министров мы представим в парламенте отчет о деятельности за это время. Это произойдет во второй половине февраля. 100 дней исполняется плюс/минус 24 февраля, поэтому будем ждать, когда парламент будет ждать нас в гости для представления этого отчета, – сказал он.

Напомним, что первые заседания весенней сессии парламента пройдут уже на этой неделе, 6 и 7 февраля.