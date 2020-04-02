Кику предложил недовольным акумовцам “приютить” медполис для диаспоры

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Решение властей обязать молдавских граждан приобретать медицинский полис по возвращении в страну вызвало недовольство блока “АКУМ”. А возглавляемая Майей Санду партия “Действие и солидарность” даже оспорила это постановление в суде. Премьер-министр Ион Кику прокомментировал этот шаг на своей странице в соцсети.



Глава правительства, в частности, отметил, что решение комиссии по ЧС предусматривает то, что и без него должно было бы быть выполнено. В частности, в Законе №1593 “О размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования” прописано, что каждый гражданин нашей страны обязан приобрести медицинскую страховку до 31 марта.

– На трагедии людей делают политику, и это вызывает сожаление. Предлагаю данным политическим деятелям вспомнить о проекте “Приюти голос”, который они так активно использовали, чтобы вывести диаспору на голосование (на расстоянии в тысячи километров). Пусть вспомнят про это и в эти тяжелые для диаспоры моменты. “Приюти медицинский полис” – вот что может сделать “АКУМ”, – написал Кику на своей странице в соцсети.

Премьер добавил, что, помимо зарплаты за март, которую он пожертвовал на борьбу с коронавирусом, он готов поступить так и с апрельской, чтобы помочь гражданам, оказавшимся в затруднительной ситуации и возвращающимся в страну, купить полис.

– МИДЕИ, которое оказывает поддержку гражданам и составляет списки для чартерных рейсов, готово предоставить по первому запросу необходимую информацию для идентификации представителей диаспоры, которым нужно помочь посредством инициативы “Приюти полис”. Прошу специалистов проявить солидарность с диаспорой на практике. Давайте вместе поможем гражданам соблюсти положения закона №1593 и оплатить то, что полагается врачам. Всем здоровья!

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