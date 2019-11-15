Кику: Правительство сосредоточится на потребностях и нуждах людей!

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Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику представил сегодня министров министерским коллективам. Презентации начались в Министерстве экономики и инфраструктуры, руководителем которого был назначен Анатол Усатый.

– От ваших успехов зависит атмосфера в стране, зависит уровень оптимизма граждан. Вы несете ответственность за инфраструктуру, энергетику, привлечение инвестиций, создание рабочих мест и многое другое. У нас большие надежды на то, что министерству удастся добиться прогресса во всех сферах его компетенции. Наша задача состоит в том, чтобы следующий год стал годом масштабных инвестиций в инфраструктуру, в модернизацию экономики, – отметил Ион Кику.

Затем премьер-министр представил коллективам нового министра юстиции Фадея Нагачевского, министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя, нового главу Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Иона Пержу, нового министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорику Думбрэвяну, министра просвещения, культуры и исследований Корнелиу Поповича и вице-премьера по реинтеграции Александра Фленкю.

Ион Кику отметил, что рассчитывает на высокий уровень профессионализма и ответственности новых министров, пожелал им успехов и призвал их эффективно управлять коллективами и процессами. Единственной целью, поставленной премьер-министром перед всеми министрами, является улучшение качества жизни граждан страны. Глава кабмина также подчеркнул, что термин «технократ» означает правительство, сосредоточенное на потребностях и нуждах граждан, пишет moldpres.md.