Кику: Правительство Молдовы и впредь рассчитывает на эффективное сотрудничество с ЕБРР

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Премьер-министр Ион Кику подтвердил, что возглавляемое им правительство остается приверженным проведению программы реформ, что также является предварительным условием для оказания Республике Молдова финансовой помощи со стороны ЕС. Заявление прозвучало во время встречи с заместителем директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Октавианом Костасом.

Премьер-министр поблагодарил за поддержку, оказанную ЕБРР, в том числе за успешные проекты, проводимые в Республике Молдова на протяжении многих лет, и заявил, что исполнительная власть и впредь рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество с ЕБРР.

Стороны обменялись мнениями по темам, представляющим общий интерес. Представитель банка подтвердил, что в будущем ЕБРР будет поддерживать усилия нашей страны по развитию экономики Республики Молдова, и заверил, что финансовое учреждение будет финансировать все проекты, проводимые с этой целью, пишет moldpres.md.