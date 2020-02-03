Кику: Правительство и МВФ ведут конструктивный диалог

Кику: Правительство и МВФ ведут конструктивный диалог

Диалог между правительством и миссией МВФ, которая находится с визитом в РМ, проходит конструктивно. Об этом заявил премьер Ион Кику. 

Глава правительства добавил, что кабинету министров удалось избежать “критические моменты” в переговорах, и что действующая программа с МВФ будет завершена успешно.

– Риски, о которых я говорил осенью, были исключены из повестки переговоров, а вероятность завершения программы с МВФ в марте сейчас выше, чем тогда, когда эта миссия только приехала в Кишинев, – добавил он. 

Стоит отметить, что визит миссии МВФ в молдавскую столицу завершится 5 февраля.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md