Кику: Правительство и МВФ ведут конструктивный диалог

0

Диалог между правительством и миссией МВФ, которая находится с визитом в РМ, проходит конструктивно. Об этом заявил премьер Ион Кику.

Глава правительства добавил, что кабинету министров удалось избежать “критические моменты” в переговорах, и что действующая программа с МВФ будет завершена успешно.

– Риски, о которых я говорил осенью, были исключены из повестки переговоров, а вероятность завершения программы с МВФ в марте сейчас выше, чем тогда, когда эта миссия только приехала в Кишинев, – добавил он.

Стоит отметить, что визит миссии МВФ в молдавскую столицу завершится 5 февраля.