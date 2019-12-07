Кику: Правительство готово создать благоприятные условия для привлечения инвесторов

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Находясь в свободной экономической зоне «Bălți», премьер-министр Ион Кику посетил производственные заводы двух компаний-резидентов: «Dräxlmaier», с немецкими инвестициями, и «Gebauer & Griller» – с австрийским капиталом. Оба предприятия производят промышленный электрокабель.

Премьер-министр обсудил с руководством компаний о том, как развивается бизнес инвесторов, а также вызовы, с которыми они сталкиваются. Глава кабмина выразил заинтересованность в том, чтобы узнать, как правительство может поддержать развитие промышленного сектора, чтобы Республика Молдова стала лабораторией по созданию продукции с высокой добавленной стоимостью, передаёт moldpres.md.

– Правительство готово создать благоприятные условия для привлечения инвесторов. Мы знаем, что для этого нужно сделать, однако мы хотим осуществить перезагрузку нашей программы мер в соответствии с потребностями экономических агентов. Мы видим первый опыт, и это служит для нас основой для привлечения других инвесторов в регион, – сказал Кику.

Премьер-министр также подчеркнул, что развитие промышленных проектов в стране побудит молдавских граждан не уезжать за границу, а вернуться домой.

– Считаю, что промышленные платформы и молдавские инженеры готовы внести свой вклад в разработку новой продукции и технологий. Правительство думает об этом, и мы очень заинтересованы в том, чтобы узнать, как мы можем поддержать такие инициативы. Мы уверены, что тысячи молдаван вернутся домой, когда узнают, что рядом с их домами есть рабочие места,- отметил он.

Компания Dräxlmaier является крупнейшим инвестором в СЭЗ «Bălți» и специализируется на производстве автомобильной электропроводки для автомобильной промышленности. Это предприятие создало до настоящего времени тысячи рабочих мест по всей стране, а в компании «Gebauer&Griller» работают на сегодняшний день 100 сотрудников.