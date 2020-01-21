Кику: Правительство добивается повышения эффективности судебной системы

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Премьер-министр провёл накануне встречу с членами рабочей группы по реформе юстиции, возглавляемой гендиректором директората Совета Европы по правам человека и верховенству закона Кристосом Джакомопулосом. Рабочая группа создана Советом Европы для оказания поддержки Молдове по внедрению судебной реформы.

Как передаёт moldpres.md со ссылкой на пресс-службу правительства, в начале заседания Кику поблагодарил СЕ за предоставленную поддержку и подтвердил, что улучшение судебной системы является приоритетом для Правительства Республики Молдова. Глава делегации СЕ, в свою очередь, подчеркнул необходимость активного участия всех заинтересованных сторон на этапе разработки законопроекта о реформе юстиции.

– Мы здесь, чтобы помочь, минимизировать риски. Мы будем партнёрами в этом процессе. Мы готовы оказать необходимую поддержку Республике Молдова, и консультационную, и техническую, для успешного внедрения реформы юстиции, – сказал он.

Эксперты Совета Европы рекомендовали правительству Молдовы обеспечить процесс открытых обсуждений законопроектов со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с судьями и гражданским обществом. После этого проект может быть передан Венецианской комиссии на экспертизу. Стороны согласились с тем, что законопроект об оценке судей может быть передан на экспертизу на пленарном заседании в июне 2020 года.

Премьер-министр Ион Кику отметил, что правительство привержено повышению эффективности судебной системы, и приветствовал сотрудничество как с внешними, так и с внутренними партнёрами в рамках этого процесса.