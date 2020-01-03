Кику потребовал прозрачности в расследовании громких коррупционных дел: “Граждане имеют право знать правду!”

Кику потребовал прозрачности в расследовании громких коррупционных дел: “Граждане имеют право знать правду!”

Премьер-министр поручил ответственным лицам до 15 января разместить на официальной странице правительства инструмент для мониторинга за ходом расследования резонансных коррупционных дел. 

Заявление было сделано в начале заседания кабинета министров.

– В последние годы мы все видели задержания с поличным государственных чиновников, прокуроров, адвокатов, таможенников, полицейских и так далее, но о том, чем закончились эти резонансные случаи, – мало что известно. Сомневаюсь, что хотя бы 10% из них были доведены до конца. Есть также десятки искусственных дел, возбужденных для вымогательства денег или для того, чтобы лишить предпринимателей их бизнеса. Конечно, это ответственность прокуроров и НАЦ, но и мы, и граждане страны хотим знать, как продвигаются эти дела, чем они завершились, – сказал он. 

По словам премьера, интерактивный инструмент позволит гражданам увидеть статус каждого дела: где оно находится, кто его расследует, попало оно или нет в судебные инстанции.

 

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