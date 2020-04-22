Кику: После России и МВФ и Европейский союз решил предоставить Молдове денежные средства

Кику: После России и МВФ и Европейский союз решил предоставить Молдове денежные средства

100 млн евро – столько решил предоставить молдавскому бюджету Европейский союз. Об этом на своей странице в соцсети сообщил премьер-министр Ион Кику. 

– Хорошие новости из Европейского союза. После Российской Федерации и МВФ и ЕС решил предоставить бюджету Республики Молдова важную сумму – 100 млн евро, – отметил он. 

Кику подчеркнул, что, когда эти деньги поступят в страну, их будет предложено направить на оснащение больниц Молдовы современным оборудованием.

– Кроме коронавируса жизни молдавских граждан уносят рак, сердечно-сосудистые и многие другие заболевания. Пришло время правильно расставлять приоритеты! – добавил премьер. 

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