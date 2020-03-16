Кику: Попросим банки отложить выплаты по ипотечным кредитам на несколько месяцев

Кику: Попросим банки отложить выплаты по ипотечным кредитам на несколько месяцев

Премьер-министр Молдовы Ион Кику встретится сегодня с представителями ряда коммерческих банков страны. Глава кабинета министров намерен намерен попросить их отложить выплаты по ипотечным кредитам на несколько месяцев. 

– Обсудим и другие вопросы, касающиеся задолженностей по кредитам в банках, – сказал он. 

Также, отметил он, будут приняты меры в поддержку и предприятий. Об этом будет сообщено дополнительно.

– Все предприниматели, все граждане должны понимать, что мы должны быть вместе. У нас у всех общие проблемы и одна цель – защитить граждан от этой серьезной опасности, – подытожил он. 

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