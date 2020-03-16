Кику: Попросим банки отложить выплаты по ипотечным кредитам на несколько месяцев

0

Премьер-министр Молдовы Ион Кику встретится сегодня с представителями ряда коммерческих банков страны. Глава кабинета министров намерен намерен попросить их отложить выплаты по ипотечным кредитам на несколько месяцев.

– Обсудим и другие вопросы, касающиеся задолженностей по кредитам в банках, – сказал он.

Также, отметил он, будут приняты меры в поддержку и предприятий. Об этом будет сообщено дополнительно.

– Все предприниматели, все граждане должны понимать, что мы должны быть вместе. У нас у всех общие проблемы и одна цель – защитить граждан от этой серьезной опасности, – подытожил он.