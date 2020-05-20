Кику о генпрокуроре: Наивно полагать, что на такого Человека можно повлиять или что его можно остановить. Всё общество должно поддержать его

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Если мы хотим выжить как государство, мы должны объединиться и поддержать усилия генерального прокурора по доведению до конца расследования “кражи века”. Если это преступление окажется безнаказанным, а именно в этом заключается цель последних политических действий и попыток сместить Александра Стояногло с должности, у нашей страны не будет будущего. Об этом на своей странице в соцсети пишет премьер-министр Ион Кику.



– У нас ещё будут политики, президенты и премьер-министры. Не знаю, будет ли у нас ещё такой генеральный прокурор, как господин Стояногло. Расследование “кражи миллиарда” 2011-2015 годов началось только в декабре 2019 года, когда господин Стояногло возглавил Генпрокуратуру. Это не по нраву тем, кто украл миллиард. Наивно полагать, что на такого Человека можно повлиять, что его можно купить или остановить. Процесс декриминализации и деолигархизации страны необратим, и больше не зависит от “политической воли” столичного бомонда, – написал глава кабмина на своей странице в соцсети.

Премьер добавил, что объединённая группа по расследованию “кражи миллиарда” скоро приступит к работе, а также отметил существенную поддержку в этом вопросе со стороны Европейского союза.

– Если мы хотим выжить как государство, мы должны объединиться и поддержать генерального прокурора. Если это преступление останется безнаказанным, а именно в этом заключается цель последних политических движений и попыток сместить господина Стояногло, то у нашей страны не будет будущего, – подчеркнул глава правительства.

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