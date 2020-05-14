Кику: Поддержка граждан помогает нам справляться с трудностями и провокациями

Кику: Поддержка граждан помогает нам справляться с трудностями и провокациями

Сегодня исполнилось ровно полгода со дня утверждения правительства Иона Кику. На своей странице в соцсети премьер-министр поблагодарил всех граждан, которые поддерживают деятельность кабинета министров в этот сложный для нашей страны и для всего мира период. 

– Поддержка граждан и ответственность перед Республикой Молдова безмерно помогают нам справляться с проблемами и не сдаваться перед натиском давления со стороны политиков разных мастей. Хочу заверить вас, что команда правительства будет и далее действовать с максимальной ответственностью и уважением к нашему народу, – отметил Кику. 

Он также рассказал, что во вторник, 19 мая, в 10.00 проведет пресс-конференцию, на которой представит результаты деятельности за полгода.

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