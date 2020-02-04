Кику: Почти за 100 дней правительство добилось важных достижений по целому ряду направлений

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Премьер-министр Ион Кику встретился накануне с послом Латвии в Республике Молдова Улдисом Микутсом. Официальные лица рассмотрели широкий круг вопросов двусторонней повестки сотрудничества.

Премьер-министр поблагодарил посла за поддержку, оказанную Молдове Латвией в процессе европейской интеграции, и выразил уверенность, что молдавско-латвийские отношения будут прогрессировать.

– Почти за 100 дней правительство добилось важных достижений по целому ряду направлений. Мы по-прежнему сосредоточены на проведении реформ, развитии инфраструктуры, привлечении инвестиций и повышении благосостояния людей, – сказал Ион Кику.

Посол Улдис Микутс сообщил премьер-министру о готовности Латвии поддержать Молдову в развитии СМИ, прогрессе в реформировании правосудия, борьбе с коррупцией, развитии сельского туризма и укреплении механизмов продовольственной безопасности посредством передачи опыта.

Это приветствовал премьер Кику. Глава исполнительной власти отметил заинтересованность правительства в активизации торгово-экономического сотрудничества с Латвией и рассказал о намерении реанимировать деятельность Молдавско-латвийской межправительственной комиссии, в задачу которой войдет разработка и выполнение плана конкретных действий.