Кику: Оппозиция врёт о дефиците пшеницы, надеясь спровоцировать рост цен (ВИДЕО)

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После спекуляций по поводу российского газа и коронавируса представители оппозиции нашли новую тему для манипулирования общественным мнением – экспорт зерновых, засуха, голод и так далее. Премьер-министр поспешил разочаровать тех, кто распространяет эти слухи, отметив, что в стране есть достаточно запасов зерновых, а продовольственная безопасность обеспечена.

– Вижу, что некоторые представители оппозиции уже говорят, что у нас нет запасов. В прошлом году они «пели» нам о бюджетных дырах, потом – о том, что не будет газа, затем – что не будет зарплат. Они и сейчас распространяют информацию, чтобы посеять панику и спровоцировать искусственный рост цен, в том числе на пшеницу, хлеб и муку – это их цель, – сказал он.

Премьер заверил граждан, что запасы пшеницы есть, а продовольственная безопасность страны будет обеспечена.

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