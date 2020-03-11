Кику обсудил с директором Всемирного банка в Молдове проект по повышению эффективности централизованной системы теплоснабжения

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Премьер-министр Ион Кику провел во вторник заседание, на котором были рассмотрены аспекты второго этапа проекта по повышению эффективности централизованной системы теплоснабжения (SACET II). В заседании приняли участие директор Всемирного банка в Молдове Анна Ахалкаци, министр Анатол Усатый, госсекретари, представители НАРЭ, АО “Termoelectrica” и др.

Анна Ахалкаци рассказала о положительных результатах внедрения первого этапа проекта и объявила о намерении Всемирного банка инвестиционно поддержать дальнейшее развитие инфраструктуры АО “Termoelectrica”. Эксперты Всемирного банка выразили озабоченность в связи с некоторыми нормативными практиками, применяемыми НАРЭ, передаёт moldpres.md.

Проект, поддерживаемый Всемирным банком, предусматривает инвестиции в инфраструктуру “Termoelectrica” на сумму около 100 млн долларов. Он основан на трех компонентах: оптимизации затрат на выработку тепловой и электрической энергии, повышении энергоэффективности и на консультативной поддержке.

Ион Кику отметил необходимость модернизации инфраструктуры “Termoelectrica”, снижения затрат на производство тепловой и электрической энергии и обеспечения жителей муниципия Кишинев качественными услугами по разумным ценам.

– Мы проведем технические дискуссии на всех платформах, необходимых для создания оптимальных условий для развития “Termoelectrica”. Это актив государства, и мы должны обеспечить его устойчивую функциональность, – заявил глава исполнительной власти.

Проект будет вынесен на утверждение Совета Всемирного банка в середине июня 2020 года.