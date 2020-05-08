Кику обратился к гражданам: Снятие режима ЧП не означает отмену всех ограничений

Кику обратился к гражданам: Снятие режима ЧП не означает отмену всех ограничений

Ровно через неделю, 15 мая, в Молдове завершится установленный два месяца назад режим чрезвычайного положения. Ион Кику отметил на брифинге, что это не означает, что все санитарно-эпидемиологические нормы будут отменены. 

Остаются в силе ранее установленные правила: соблюдение социальной дистанции, запрет на нахождение в общественных местах групп, состоящих из более чем 3 человек и так далее, – уточнил премьер-министр.

Кику выразил надежду на то, что граждане и далее будут добросовестно соблюдать строгие, но необходимые нормы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md