Кику обратился к гражданам: Снятие режима ЧП не означает отмену всех ограничений

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Ровно через неделю, 15 мая, в Молдове завершится установленный два месяца назад режим чрезвычайного положения. Ион Кику отметил на брифинге, что это не означает, что все санитарно-эпидемиологические нормы будут отменены.

Остаются в силе ранее установленные правила: соблюдение социальной дистанции, запрет на нахождение в общественных местах групп, состоящих из более чем 3 человек и так далее, – уточнил премьер-министр.

Кику выразил надежду на то, что граждане и далее будут добросовестно соблюдать строгие, но необходимые нормы.

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