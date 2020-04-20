Кику о праздновании Пасхи: Радует, что большинство граждан и священников не нарушили введённые ограничения (ВИДЕО)

Кику о праздновании Пасхи: Радует, что большинство граждан и священников не нарушили введённые ограничения (ВИДЕО)

Подавляющее большинство граждан и священнослужителей прислушались к рекомендациям руководства страны и отпраздновали Пасху, не нарушив ранее введенные в стране ограничения. Об этом на брифинге для прессы сообщил Ион Кику. 

Премьер-министр подчеркнул, что за соблюдением решений, принятых Комиссией по чрезвычайным ситуациям, в Пасхальную ночь следили сотрудники полиции.

– С радостью сообщаю, что большинство граждан и церковнослужителей не нарушили эти ограничения. Службы состоялись без прихожан, а процедура освящения пасхальных даров проходила с соблюдением правил, о которых мы объявляли ранее. Очень надеюсь, что такое поведение существенно снизило угрозу распространения инфекции COVID-19, – сказал Кику.

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