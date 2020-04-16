Кику о повторном принятии антикризисных мер: Пойдем по обычной процедуре

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Правительство соберется завтра, 17 апреля, на заседание, чтобы принять проекты законов для дополнительной поддержки экономических агентов и утвердить поправки в государственный бюджет, бюджет государственного социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования. После этого данные документы будут направлены на рассмотрение и утверждение парламентом. Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Ион Кику.

– Вследствие последнего решения КС правительство де-факто лишено практической возможности, предоставленной Конституцией, взять на себя ответственность за эти проекты (возможное неучастие депутатов на презентации премьер-министром проектов означает, что по процедурным причинам закон будет неконституционным). Соответственно, мы пойдем по обычной процедуре. Надеемся, парламент утвердит эти законы. В противном случае, страна войдет в финансовый и социально-экономический коллапс, – добавил глава правительства.

Он также отметил, что сегодня представители Министерства финансов и Министерства экономики и инфраструктуры проведут дополнительные консультации по данным проектам с представителями бизнес-сообществ.



Ранее мы сообщали о том, что аннулированные КС меры обсудят в парламенте.

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