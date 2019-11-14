Кику: Новое правительство должно действовать незамедлительно

Кику: Новое правительство должно действовать незамедлительно

Спровоцированный несколько дней назад политический кризис может иметь чрезвычайно негативные последствия для всей страны, а каждый день затягивания этого кризиса еще больше усугубит ситуацию, в которой оказалась Молдова на пороге зимы. Об этом заявил кандидат в премьер-министры Ион Кику, отметив, что это – главная причина, по которой правительство должно приступить к своей деятельности незамедлительно. 

– Страна находится на пороге зимы и совершенно не готова к ней. До конца года осталось 32 рабочих дня, но в стране даже нет согласованного проекта бюджетной и налоговой политики. Абсолютно безответственное и необоснованное увольнение персонала парализовало функционирование государственных структур. Политический кризис может иметь серьезные последствия для социальной сферы, – сказал Кику, цитируемый noi.md.

Кандидат в премьер-министры представил депутатам свою команду, а также некоторые приоритеты своей деятельности: восстановить функционирование центрального публичного управления и вернуть доверие населения к нему, осуществление реформы юстиции, реализация серьезных инфраструктурных проектов и так далее.

 

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