Кику: Никто не отменял необходимость приобретения медполиса! (ВИДЕО)

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Сегодня вступили в силу принятые накануне комиссией по ЧС решения. Одно из них касается въезда в страну граждан РМ, возвращающихся из-за границы, а именно – их обязательства приобретать медицинский полис. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику.

Он отметил, что некоторые политические деятели поспешили ввести в заблуждение граждан относительно того, что теперь медполис покупать необязательно и решили присвоить себе эту “заслугу”, однако это – фейк.

– Все граждане РМ, вне зависимости от режима ЧП, обязаны были купить медполис до 31 марта. Никто не отменял необходимость приобретения полиса. Медстраховка должна быть у каждого гражданина Молдовы. Находящихся за границей граждан будут пускать на борт самолета, но по прилету они обязаны будут купить полис в течение 72 часов. В этой связи прибывающие граждане заполняют декларацию об ответственности за дальнейшую покупку полиса, – отметил он.

Кику также подчеркнул: вернувшиеся из-за границы граждане РМ не смогут претендовать на помощь по безработице в размере 2775 леев, предложенную властями, пока не приобретут полис.

– Еще раз: комиссия не аннулировала необходимость приобретения медполиса. Дополнительно, граждане, которые не приобретут полис, при обращении в больницы по заболеваниям, не связанным с коронавирусом, должны будут в полном объеме оплачивать медицинские услуги. То есть, они не обеспечены бесплатным медобслуживанием со стороны государства. Думаю, эти два аргумента достаточно убедительны для того, чтобы граждане приобрели полис. И еще раз повторю, чтобы не было спекуляций: если у человека обнаружен коронавирус, медсистема Молдовы обеспечит ему лечение, но госучреждения обяжут каждого гражданина приобрести полис, – подытожил он.

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